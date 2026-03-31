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A polícia espanhola desmantelou uma organização criminosa que operava um elaborado sistema de tráfico de droga entre Marrocos e Ceuta, no norte de África, através de um túnel subterrâneo descrito como um “labirinto próprio de uma mina”.

A operação, que envolveu cerca de 250 agentes, permitiu localizar o chamado "narcotúnel" no interior de um armazém industrial em Ceuta. A infraestrutura estava camuflada atrás de um grande refrigerador insonorizado, dificultando a sua deteção.

Segundo comunicado divulgado esta terça-feira, 31 de março, citado pelo DN, o túnel apresentava uma construção sofisticada, com três níveis distintos: um poço de descida, uma câmara intermédia para armazenamento de fardos e uma linha final que ligava ao território marroquino. O sistema incluía carris, vagões e mecanismos de roldanas e gruas, permitindo o transporte da droga sem contacto visual direto entre os intervenientes.

Para garantir o funcionamento discreto da estrutura, a organização instalou sistemas de bombagem e insonorização, mantendo a operação ativa sem levantar suspeitas. As autoridades revelaram ainda que o túnel se encontra parcialmente inundado, estando em curso trabalhos para remover a água e apurar a sua dimensão total.

A investigação, que se prolongou por mais de um ano, resultou na detenção de 29 pessoas e na apreensão de mais de 17 toneladas de droga, além de 1,43 milhões de euros em dinheiro e 15 veículos de luxo.

De acordo com a polícia, a rede criminosa era liderada por dois indivíduos: um em Marrocos, apontado como o “narcoarquitecto” e responsável pela construção de túneis, e outro em Espanha, considerado o proprietário da droga apreendida.

Segundo o El País, o "narcoarquitecto", também conhecido como o "patrão dos túneis", foi detido a 26 de março pela Polícia Nacional.

A operação decorreu em várias fases e em diferentes cidades espanholas, depois de as autoridades identificarem, em fevereiro de 2025, uma organização sediada em Ceuta com capacidade para transportar grandes quantidades de haxixe para o território continental, recorrendo também a embarcações de alta velocidade.

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