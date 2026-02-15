Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os restos mortais foram encontrados junto de vários papéis com a mensagem “proibido roubar”, que, de acordo com o comandante da polícia de Guayas, indica que a violência ocorreu no contexto de disputas entre gangues rivais.

Guayas, no sudoeste do país, é um dos principais palcos dos conflitos violentos entre cartéis de droga, o que tem feito do Equador atualmente o país mais violento da América Latina. A localização estratégica do país, entre Colômbia e Peru, os dois maiores produtores mundiais de cocaína, contribui para a escalada da violência ligada ao narcotráfico.

Segundo o Ministério do Interior do Equador, em 2025 o país registou uma taxa recorde de 54 homicídios por 100 mil habitantes, refletindo o impacto crescente da criminalidade organizada na região.

