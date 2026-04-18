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A polícia britânica está a investigar um ataque incendiário ocorrido na noite de sexta-feira num estabelecimento comercial em Hendon, no noroeste da capital britânica, diz o The Guardian.

A investigação está a ser liderada por unidades de combate ao terrorismo, que foram mobilizadas devido a “semelhanças” com outros incidentes recentes na mesma área, embora, para já, não exista uma ligação formal estabelecida entre os casos.

Segundo as autoridades, o incidente teve lugar pouco depois das 22h30, quando agentes da polícia metropolitana foram chamados ao local. Também os bombeiros de Londres responderam à ocorrência. O alvo terá sido uma organização educativa de cariz judaico, conhecida como Jewish Futures.

De acordo com a descrição fornecida pela polícia, um homem foi visto a aproximar-se de uma fila de lojas transportando um saco de plástico que continha três garrafas com líquido inflamável. No entanto, o suspeito acabou por fugir do local depois de os dispositivos não terem incendiado completamente.

O ataque provocou apenas danos ligeiros na fachada de um dos estabelecimentos e não houve registo de feridos. As autoridades sublinham que, nesta fase, o caso não está a ser tratado como um incidente terrorista, embora a motivação permaneça desconhecida e sob investigação. Até ao momento, não foram efetuadas detenções.

Entretanto, um grupo islamista com alegadas ligações ao Irão reivindicou a autoria do ataque através da plataforma Telegram. A organização, conhecida como Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia — ou Movimento Islâmico do Povo da Mão Direita — afirmou ter visado especificamente a instituição Jewish Futures.

O mesmo grupo já tinha anteriormente reivindicado responsabilidade por outros ataques na zona, incluindo incidentes ocorridos a 23 de março em Golders Green, onde quatro ambulâncias de voluntários foram alegadamente atacadas. Mais recentemente, afirmou também ter visado uma sinagoga em Finchley e uma organização de comunicação social em língua persa em Park Royal.

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