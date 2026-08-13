Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a polícia local, especialistas estão a analisar imagens de raios X obtidas do objeto. As autoridades isolaram a zona e apelaram à população para que se mantenha afastada do local enquanto decorrem as averiguações.

A descoberta ocorre numa altura em que as autoridades alemãs permanecem em alerta há mais de uma semana devido a uma tentativa de ataque com um drone no aeroporto de Leipzig, no leste da Alemanha, diz a Reuters.

Naquele caso, foi encontrado junto a uma pista um dispositivo aéreo não tripulado carregado com explosivos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.