A polícia alemã do estado de Hesse (Frankfurt) abriu um inquérito na sequência de atos de vandalismo na cidade de Hanau, no centro da Alemanha, após terem sido detetadas pichagens, alegadamente feitas com sangue humano.

Estes atos, descobertos na noite de quarta-feira na sequência de uma denúncia, incluíram o desenho de cruzes suásticas em quase 50 viaturas, paredes e caixas de correio.

Agentes que tomaram conta da ocorrência descobriram muitos outros locais pintados da mesma forma. Um teste preliminar indicou que a substância utilizada é, de facto, sangue humano.

A polícia local abriu de imediato uma investigação por danos em propriedade privada e recurso a símbolos inconstitucionais, e apelou à população para que forneça qualquer informação considerada relevante para ajudar a esclarecer o caso.