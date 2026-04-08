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O bilhete apareceu na plataforma oficial de revenda da FIFA, onde começaram a surgir preços invulgares após a abertura da “fase de vendas de último minuto”, a 1 de abril. O encontro 71, entre Portugal e Colômbia, no Hard Rock Stadium a 27 de junho, é um jogo de grande procura, impulsionado pelo popularidade global de Cristiano Ronaldo e pela forte comunidade de fãs colombianos na Florida.

No entanto, o valor de 11 milhões de dólares não é uma avaliação oficial, de acordo com a NDTV. Acredita-se que se trate de um erro técnico ou de um anúncio deliberadamente “troll”.

O motivo para este fenómeno está na forma como a FIFA reestruturou a venda de bilhetes para o Mundial 2026. Nos Estados Unidos, a plataforma de revenda permite preços ilimitados, ao contrário do México, onde os valores de revenda são limitados. Isto significa que, teoricamente, o sistema aceita que alguém coloque à venda um bilhete por 11 milhões de dólares.

Além disso, a FIFA introduziu preços dinâmicos pela primeira vez num Mundial, com valores a flutuar consoante a procura, o tráfego de pesquisas e a disponibilidade. Para um jogo de destaque como Portugal-Colômbia, os bilhetes de Categoria 1 já chegaram a cerca de 11 mil dólares, um recorde e quase dez vezes o preço da final de 2022.

Apesar de o valor de 11 milhões de dólares não ter qualquer correspondência no mercado, o caso evidencia uma questão mais ampla: a introdução de preços dinâmicos e revenda ilimitada, especialmente no mercado norte-americano, está a misturar o valor oficial dos bilhetes com a especulação extrema.

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