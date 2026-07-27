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A reação surge depois de a Comissão de Trabalhadores do INEM e o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) terem denunciado a transferência de ambulâncias para as Unidades Locais de Saúde (ULS), alertando para possíveis atrasos no socorro e maior pressão sobre bombeiros e Cruz Vermelha.

Num comunicado, o INEM assegura que "não está em causa qualquer desmantelamento do dispositivo nacional de emergência médica" e rejeita a existência de uma redução da capacidade operacional do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM).

Segundo o instituto, a reorganização pretende melhorar a articulação entre os serviços de emergência pré-hospitalar e as unidades hospitalares, permitindo uma utilização mais eficiente dos recursos e uma resposta “mais rápida, diferenciada e segura” aos cidadãos.

A polémica está relacionada com a nova organização do INEM, que prevê a transferência da gestão de 54 Ambulâncias de Emergência Médica para as ULS e a alteração do modelo das atuais 46 ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), que passarão a funcionar como viaturas ligeiras de emergência.

Os trabalhadores contestam esta mudança e consideram que a transformação das SIV poderá retirar capacidade de transporte de doentes urgentes. A Comissão de Trabalhadores defende que a medida vai aumentar a pressão sobre outras entidades que integram o sistema de emergência.

O INEM garante, contudo, que as alterações fazem parte de uma estratégia de modernização e integração dos cuidados de saúde, prevista na nova lei orgânica do instituto, publicada recentemente.

O presidente do INEM, Luís Mendes Cabral, já tinha defendido que o novo modelo permitirá reforçar a presença da emergência médica nas regiões e melhorar a ligação entre os serviços do instituto e as estruturas locais de saúde.

A contestação deverá continuar nos próximos dias, pois os trabalhadores do INEM marcaram uma assembleia geral para agosto, enquanto o STEPH admitiu ações de protesto caso não sejam prestados esclarecimentos e não haja alterações às medidas anunciadas.