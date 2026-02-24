Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista a presença de poeiras em suspensão e a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral Norte e Centro a partir do final da tarde, sendo mais provável no Minho e Douro Litoral no final do dia.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante sul, tornando-se por vezes forte na faixa costeira ocidental a norte do Cabo Raso, com velocidades até 40 km/h. Nas terras altas, o vento será moderado a forte, entre 30 e 45 km/h, com rajadas que poderão atingir os 65 km/h.

Prevê-se ainda a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

Quanto às temperaturas, é esperada uma pequena subida da mínima, em especial nas regiões Norte e Centro, e uma pequena descida da máxima, também mais significativa nessas regiões.

Na Grande Lisboa são esperados períodos de céu muito nublado, sobretudo por nuvens altas durante a tarde. O vento soprará fraco a moderado, até 25 km/h, de sul, podendo ser por vezes forte junto ao Cabo Raso, até 40 km/h.

Há possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal e prevê-se poeiras em suspensão. A temperatura mínima deverá subir ligeiramente e a máxima registar uma pequena descida.

Na área do Grande Porto são igualmente esperados períodos de céu muito nublado, com maior predominância de nuvens altas durante a tarde. Existe possibilidade de períodos de chuva fraca no final do dia.

O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante sul. Está prevista poeiras em suspensão, com pequena subida da temperatura mínima e descida da temperatura máxima.

Na costa Ocidental, as ondas serão de noroeste com 1,5 a 2,5 metros, passando gradualmente a ondas de oeste/noroeste. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre 13ºC e 15ºC.

Na costa Sul, as ondas serão inferiores a um metro, com a temperatura da água do mar entre 14ºC e 15ºC.

