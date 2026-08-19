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“Podemos ser chamados a qualquer momento a fazer uma escolha. Os portugueses confiam no Chega e todas as eleições mostram isso. Quando chegar o momento, se chegar, nós estamos preparados para governar”, diz, frisando que “André Ventura tem de ter homens e mulheres com competência e liberdade para fazerem essa mudança para o país", afirmou o líder do Chega.

Ventura "sempre desconfiou da palavra moderação por si própria” porque é dita “no sentido do cala-te e deixa acontecer”. Para Ventura a “fomos nós que fizemos aprovar a lei da burca. Não vai resolver os problemas, mas seria moderado não apresentar?”, questiona.

Sobre a imigração, garante que “não é racismo nem xenofobia” e atira: “Não podemos ter imigração que chega a Portugal e vai bater à porta da Segurança Social e pede subsídios. O país é pobre para idosos, reformados, polícias, funcionários públicos, empresários e não pode dizer que é rico para os imigrantes.”

O líder do partido também assegurou que houve “coisas que o Chega aprovou e outras que não”: “querem partidos muletas na Assembleia da República? Já há o CDS e a IL, não é preciso do Chega. Os dois grandes partidos habituaram-se a ter muletas à esquerda e direita. O Chega não veio para isso. Chegaremos a conclusões positivas e negativas”, explica, enumerando votações como no IRC ou na lei da nacionalidade.

E garante que voltará ao tema, argumentando que, enquanto jurista, “não concebe que quem vem para outro país pode cometer um crime e não pode ser expulso porque é inconstitucional” — “Isto não é inconstitucionalidade, é estupidez.”

“O crime aumenta na proporção da impunidade”, sublinha, garantindo que “não aceita um país de impunidade”.

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