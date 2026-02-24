Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os trabalhos, de acordo com comunicado, decorrem em árvores sob responsabilidade da IP, no âmbito de um processo técnico iniciado em 2024 após a identificação de problemas fitossanitários e estruturais em diversos exemplares. A intervenção foi previamente validada pela Câmara do Porto, que exigiu a implementação de medidas de compensação ambiental, com a plantação de novos exemplares até ao final de março.

O plano técnico incluiu uma reavaliação individualizada das árvores, com registo detalhado das suas características, saúde e probabilidade de rutura. A decisão final visou preservar o maior número possível de árvores e preparar o futuro projeto de beneficiação da VCI, que incluirá barreiras acústicas e integração paisagística.

Os trabalhos implicam condicionamentos temporários de trânsito e estacionamento na Rua de Maria Lamas e ruas adjacentes, entre os dias 23 e 27 de fevereiro, das 8h00 às 16h30, garantindo que a intervenção decorre com segurança para utentes e moradores.

