Durante uma entrevista à estação francesa TF1, François Bayrou admitiu reunir os partidos, incluindo os líderes da oposição de extrema-direita e de esquerda, na próxima segunda-feira, 1 de setembro, numa tentativa de evitar uma potencial queda do executivo devido à votação da moção de confiança convocada para dia 08 do mesmo mês.

Bayrou indicou que não conseguiu contactar os líderes dos partidos "porque estavam de férias", mas salientou que está pronto para "discutir todos os assuntos" excepto o seu plano orçamental para 2026 que prevê cortes na ordem dos 44 mil milhões de euros.

O primeiro-ministro anunciou na segunda-feira que iria submeter-se a uma moção de confiança no parlamento francês devido à sua proposta de orçamento que é altamente impopular. Partidos como a França Insubmissa (LFI, esquerda radical), o Partido Comunista Francês (PCF) e a União Nacional (extrema-direita), declararam pouco depois do anúncio de Bayrou que iriam votar para derrubar o Governo.