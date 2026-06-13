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“Estamos mais perto do que nunca de um acordo de paz. Com a conclusão prevista para as próximas 24 horas, o Paquistão está a preparar-se para a assinatura eletrónica do acordo de paz imediatamente a seguir, seguida de conversações a nível técnico na próxima semana”, escreveu Shehbaz Sharif na rede social X.

“Gostaríamos de agradecer aos Estados Unidos da América e à República Islâmica do Irão pelo seu empenho contínuo durante as negociações, e expressamos o nosso sincero agradecimento aos nossos irmãos da região pelo seu apoio. Estamos confiantes de que este acordo de paz histórico constituirá uma base sólida para uma paz duradoura”, concluiu.

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