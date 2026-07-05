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O anúncio foi feito este domingo no final da corrida solidária "Isto aqui não é um 5print", cuja meta foi instalada no estádio do Sporting e cujo destino não tinha sido previamente revelado.

A iniciativa, com um percurso de cerca de cinco quilómetros, teve as inscrições esgotadas e a receita reverte a favor das Aldeias de Crianças SOS, apoiando o trabalho da instituição junto de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

Plutonio, nome artístico de João Colaço, editou o seu primeiro álbum, "Histórias da Minha Life", em 2013. Seguiram-se "Preto e Vermelho" (2016), "Sacrifício: Sangue, Lágrimas, Suor" (2019) e "Ordem & Progresso" (2023).

O mais recente trabalho discográfico do rapper é "Carta de Alforria", lançado em 2024.

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