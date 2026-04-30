Em comunicado divulgado na sua página oficial, a empresa esclarece que, “por motivo de desconvocação do Plenário Geral de Trabalhadores, o serviço de transporte regular é realizado na devida normalidade”. A transportadora tinha previamente alertado para a possibilidade de perturbações entre as 14h30 e as 17h30, na Estação Fluvial do Cais do Sodré, em Lisboa.

O plenário destinava-se a discutir as propostas de negociação coletiva. Na quarta-feira, a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) afirmou que a administração da empresa mantinha a proposta inicial definida pelo despacho do Governo para as empresas públicas.

De acordo com o despacho n.º 1173-A/2026, de 2 de fevereiro, publicado em Diário da República, o Executivo autorizou um aumento da massa salarial global até 4,6% em 2026, bem como uma atualização de 56,58 euros para trabalhadores com remuneração base bruta até 2.631,62 euros. A FECTRANS considera, contudo, que a proposta é insuficiente face ao atual aumento do custo de vida.

A Transtejo Soflusa é responsável pelas ligações fluviais entre Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e a cidade de Lisboa.