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“Esta é uma direção natural para a Sony Interactive Entertainment se adaptar às tendências dos consumidores, uma vez que a preferência geral pelos suportes digitais ultrapassa significativamente os discos físicos”, divulgou a Sony no blog da empresa.

Os novos jogos vão poder ser comprados na Playstation e em lojas físicas. A Sony garante que a “transição não afetará os jogos já lançados ou que serão lançados em formato de disco antes de janeiro de 2028 ”.

A Sony informou ainda que vai fechar lojas de Playstation 3 e PS Vita, deixando de ser possível comprar jogos após o encerramento da Playstation Store. No entanto, será possível baixar conteúdos comprados anteriormente mesmo depois do fecho da loja.

“À medida que a PlayStation Store continua a evoluir para suportar sistemas de comércio modernos, incluindo padrões atualizados de processamento de pagamentos, o PS3 e o PS Vita já não conseguem suportar essas atualizações no nível necessário”, justificou a Sony.