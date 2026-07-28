Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As funcionalidades desta plataforma foram apresentadas esta tarde durante uma cerimónia que decorreu em Lisboa, na qual estiveram presentes representantes da Área Metropolitana de Lisboa, operadores de transportes e outras entidades do setor.

Segundo explicaram técnicos que desenvolveram esta ferramenta, a plataforma “nasceu” para suportar a operação da Carris Metropolitana, mas evoluiu para integrar módulos de gestão da oferta, monitorização em tempo real, análise de desempenho e informação ao público.

Em termos práticos, a plataforma GO passa a responder a questões como a evolução da procura, o desempenho da operação ou o impacto que medidas como a criação de faixas BUS têm na redução de emissões de dióxido de carbono, “apoiando decisões de gestão baseadas em dados“.

Na intervenção inicial, o presidente do conselho de administração da TML, Carlos Humberto, sublinhou a importância desta plataforma no planeamento e gestão do serviço público de transporte, admitindo que esta ferramenta possa vir a ser disponibilizada a outras entidades.

“Já estamos a trabalhar com diferentes comunidades intermunicipais, com os Transportes Metropolitanos do Porto, com outras entidades e com a Região Autónoma da Madeira para a eventual utilização do Go”, adiantou.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), que também interveio na cerimónia, considerou que a plataforma representa “um instrumento essencial para as políticas públicas“, defendendo uma visão metropolitana dos transportes.

“O passageiro não quer saber se está nas fronteiras de Lisboa, de Loures ou de Odivelas. Ele quer ser servido”, afirmou o autarca.

O também presidente do conselho metropolitano de Lisboa referiu ainda que a plataforma GO poderá ser um instrumento relevante para apoiar políticas ambientais, defendendo que os dados recolhidos permitam avaliar o impacto das medidas de mobilidade.

“A minha pena é eu não conseguir hoje ter em Lisboa, em tempo real, quais são as emissões de CO2”, afirmou, acrescentando que a plataforma “pode ser um papel muito importante” para monitorizar a poluição, nomeadamente o efeito da criação de faixas BUS nas emissões.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.