Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma plataforma portuguesa baseada em inteligência artificial (IA) que promete apoiar a tomada de decisão no combate aos incêndios rurais entrou em fase de testes em contexto empresarial. O sistema, designado SIION, foi desenvolvido para ajudar os comandantes operacionais a decidir, em poucos segundos, onde posicionar os meios de combate e quais os recursos mais adequados para cada situação.

Em declarações à agência Lusa, o criador da plataforma, João Santos, explica que a principal vantagem do sistema é a capacidade de analisar rapidamente grandes quantidades de informação.

"A grande mais-valia é conseguir comprimir decisões num curto espaço de tempo. Isto é uma ferramenta de Inteligência Artificial que analisa muitos dados, não digo em tempo real, mas quase, e o que humanamente seria quase impossível de decidir, agora a máquina consegue prever com algum grau de confiança."

A plataforma cruza informação meteorológica, características do terreno, comportamento do fogo, disponibilidade de meios e outros dados operacionais para apoiar a tomada de decisão durante um incêndio.

Segundo João Santos, o objetivo não é substituir os comandantes, mas fornecer recomendações que aumentem a eficácia das operações.

"Basicamente, é o próximo nível dos sistemas de combate aos incêndios, um sistema de recomendação, em tempo real, do posicionamento dos recursos. É como se fosse um 'GPS' para comandantes."

Ao contrário de outros modelos que se limitam a prever a propagação das chamas, a SIION pretende ir mais longe, sugerindo a melhor forma de utilizar os meios disponíveis.

"Antecipamos a decisão. Queremos melhorar a eficiência de cada recurso, quando os recursos são escassos, antecipar zonas perigosas para bombeiros e perceber qual o recurso ideal para cada tipo de incêndio."

O projeto conquistou recentemente o segundo lugar na final nacional do ClimateLaunchpad, concurso internacional dedicado a ideias de negócio sustentáveis, realizado na UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.

A plataforma encontra-se atualmente em fase de testes em ambiente empresarial e o objetivo passa por alargar a utilização a mais empresas e territórios entre o final deste ano e o início de 2027.

Caso os ensaios confirmem a eficácia da tecnologia, a SIION poderá tornar-se uma ferramenta de apoio às operações de proteção civil e de combate aos incêndios rurais, contribuindo para uma utilização mais eficiente dos meios disponíveis e para um reforço da segurança dos operacionais no terreno.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.