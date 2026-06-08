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“A informação em tempo real encontra-se disponível para serviços da Carris Metropolitana, Carris, MobiCascais, CP, Fertagus, Transtejo/Soflusa, Metropolitano de Lisboa e TCB [Transportes Coletivos do Barreiro] estando prevista a integração progressiva de novos operadores e serviços”, indicou, em comunicado, a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML).

Segundo a secretária de Estado da Mobilidade, a iniciativa de informação sobre transportes em tempo real apresentado pela TML constituiu um passo “absolutamente decisivo na transformação da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa” que progressivamente vai ser estendido a todo o país.

“Durante anos acreditámos que criávamos os sistemas e as pessoas adaptavam-se. Hoje sabemos todos, cada um de nós, que não é assim e é exatamente o contrário. Se nós queremos pessoas no transporte público, somos nós que devemos e temos que ir ter com elas”, defendeu Cristina Pinto Dias, na cerimónia de apresentação da plataforma.

Por isso, acrescentou, “fazer integração na mobilidade convoca todos” para “fazer o seu melhor e em cooperação e em conjunto”, de “forma alinhada”, integrada e colaborativa. “Temos de trabalhar para garantir que o passageiro faz a sua viagem de forma contínua, fluida, simples e sem perder tempo. Faz a sua viagem sem barreiras entre modos e ou entre operadores, sem barreiras nos sistemas tarifários”, nos sistemas de bilhética e de informação em tempo real, defendeu.

Para o presidente da administração da TML, Carlos Humberto, a iniciativa é “mais um passo, entre outros que será necessário dar, para que cada ser humano que viva ou visite a região metropolitana de Lisboa, conheça melhor como se deslocar, como viajar, como gerir o seu tempo”.

Numa intervenção na cerimónia de apresentação da plataforma, que decorreu em Lisboa, o responsável comprometeu-se “a construir os desenvolvimentos necessários a esta nova funcionalidade que permite integrar, em tempo real, a operação de múltiplas empresas de transporte na nossa área metropolitana, com mais de 2,8 milhões de habitantes”.

“Não foi apenas um desafio tecnológico, foi um passo importante para construir um sistema de transportes único e verdadeiramente metropolitano”, considerou. De acordo com a TML, a nova funcionalidade permite acompanhar a localização dos transportes públicos e consultar previsões de chegada atualizadas em toda a Área Metropolitana, resultado de “um amplo trabalho de integração tecnológica e operacional com os diferentes operadores de transporte” da região.

A solução, concebida e desenvolvida pela TML, assenta “numa infraestrutura pública e independente de fornecedores tecnológicos externos” e “garante total autonomia na gestão e evolução do sistema, reforça a soberania tecnológica da mobilidade metropolitana e cria condições para a sua expansão futura a outras regiões e sistemas de transporte do país”. “Nesta fase inicial, a plataforma já processa mais de seis milhões de posições GPS por dia, agregando informação de autocarros, comboios, barcos e metro”, segundo a entidade metropolitana.

O objetivo é “disponibilizar informação cada vez mais fiável sobre horários, localização dos veículos e estado do serviço, tornando as viagens mais previsíveis e contribuindo para uma melhor experiência de utilização dos transportes públicos”.

Através da plataforma podem-se consultar linhas, percursos, horários, paragens e alertas operacionais, bem como um mapa interativo que permite visualizar a localização dos veículos em circulação e acompanhar o seu percurso ao longo da rede.

Para uma próxima etapa, a TML está a desenvolver “um planeador de viagens que permitirá, numa fase futura, encontrar as melhores opções para chegar ao destino pretendido, combinando diferentes modos de transporte e apresentando percursos alternativos”.

A AML é composta por 18 municípios das margens norte e sul do Rio Tejo, designadamente Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

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