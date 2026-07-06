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No grupo no Facebook "Missão Escola Pública" são vários os utilizadores a avançarem que a pausa da plataforma para "manutenção" se regista desde a noite de domingo.

Numa imagem partilhada pode ler-se que a plataforma retomará o funcionamento às 15h00 desta segunda-feira.

De recordar que, na passada sexta-feira, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) anunciou o adiamento em quatro dias da segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário, devido a dificuldades informáticas no processo de classificação eletrónica das provas.

A segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário, inicialmente prevista para arrancar a 16 de julho, terá agora início na tarde de 20 de julho e decorrerá até 24 de julho.

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