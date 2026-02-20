Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A desativação do plano foi decidida na segunda reunião extraordinária deste ano da Comissão Nacional de Proteção Civil que decorreu esta sexta-feira na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, presidida pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha.

O Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil tinha sido ativado devido ao agravamento das condições meteorológicas como a elevada precipitação e os seus impactos do ponto de vista hidrológico, nomeadamente ao nível de cheias e inundações, além do território estar já afetado pelas consequências da depressão Kristin.

Com a ativação deste plano, que só aconteceu cinco dias depois da depressão Kristin, ficaram “preventivamente garantidos mecanismos de coordenação reforçados, integrados e de âmbito nacional”, nomeadamente “o estabelecimento de um fluxo de informação ininterrupto entre todas as áreas governativas e as entidades envolvidas, em apoio à direção do plano”.

A ANEPC indica que da reunião resultou, por unanimidade, a decisão de desativar o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil “face ao desagravamento dos cenários de risco meteorológico e hidrológico, que se enquadram atualmente numa situação de normalidade para a época do ano”.

Na reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil, órgão de coordenação política em matéria de proteção civil, participaram os responsáveis das várias entidades que integram o Sistema Nacional de Proteção Civil.

