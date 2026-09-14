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O plano de Donald Trump para reduzir o preço dos medicamentos nos Estados Unidos pode ter consequências muito para além do mercado norte-americano. Uma investigação publicada na revista científica "The Lancet" esta segunda-feira ( alerta para o risco de a estratégia de Washington provocar aumentos de preços na Europa e atrasar a chegada de novos medicamentos aos mercados europeus.

A lógica da administração norte-americana é simples: os Estados Unidos pagam, em muitos casos, mais pelos medicamentos do que outros países desenvolvidos e Washington pretende reduzir essa diferença. Uma das medidas passa por utilizar o modelo da chamada "nação mais favorecida", o que significa ligar os preços pagos nos EUA aos valores praticados noutros países ricos.

O problema, segundo os investigadores, é que esta alteração pode mudar os incentivos das empresas farmacêuticas. Se os preços negociados na Europa forem utilizados como referência para determinar quanto os Estados Unidos devem pagar, as farmacêuticas terão maior interesse em evitar que os preços europeus sejam demasiado baixos.

Uma das consequências possíveis é que as empresas procurem aumentar os preços nos mercados europeus. Outra é que optem por atrasar o lançamento de determinados medicamentos nesses países para evitar que um preço mais baixo praticado na Europa seja utilizado como referência no mercado americano.

E o que pode acontecer em Portugal?

Portugal não está fora deste mecanismo de formação de preços. Pelo contrário, o país utiliza há décadas um sistema de referenciação internacional de preços de medicamentos. O preço de determinados medicamentos é comparado com os preços praticados nos países de referência, tanto na introdução de novos medicamentos como nas revisões anuais.

Segundo o Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, a referenciação internacional é utilizada em Portugal desde 1990 no mercado ambulatório e desde 2013 no mercado hospitalar. Em 2026, os países definidos como referência são Espanha, França, Itália e Bélgica.

Isto significa que alterações significativas na política de preços de medicamentos na Europa podem ter reflexos também no mercado português. Portugal não fixa os preços dos medicamentos de forma isolada: existe uma comparação com outros mercados europeus que influencia a definição e a revisão dos preços.

O próprio Infarmed explica que Portugal é, simultaneamente, um país que utiliza preços externos como referência e um país que serve de referência para outros mercados. De acordo com a autoridade do medicamento, os preços portugueses são utilizados como referência por vários países europeus, entre os quais Alemanha, Espanha, Itália, Bélgica, Áustria e Grécia. Esta interdependência que pode tornar a estratégia americana relevante para Portugal.

Menos medicamentos novos ou atrasos na chegada?

Uma das principais preocupações levantadas pelos investigadores é o risco de maior dificuldade no acesso a novos tratamentos. As empresas farmacêuticas podem ter de decidir em que mercados lançam primeiro os seus novos medicamentos e a que preço. Se o preço praticado num país europeu puder contribuir para determinar o preço que será depois aceite nos Estados Unidos, lançar um medicamento num mercado europeu a um preço baixo pode tornar-se menos atractivo para o fabricante.

Portugal pode estar particularmente exposto a este tipo de efeito porque integra um sistema de referenciação internacional. Uma alteração de preço num país pode influenciar as negociações noutros mercados que utilizam esse país como referência.

No entanto, isto não significa que um novo medicamento vá necessariamente chegar mais tarde a Portugal ou que os preços vão subir automaticamente. Mas são consequências prováveis, que dependem da forma como as empresas e os diferentes sistemas nacionais reagirem à nova política norte-americana.

O problema da acessibilidade aos medicamentos não é novo em Portugal. O país procura controlar a despesa pública e garantir o acesso dos doentes através de mecanismos de regulação dos preços, comparticipação e avaliação dos medicamentos. A revisão anual dos preços assenta precisamente na comparação internacional.

Enquanto o Infarmed procura, através do sistema, contribuir para a sustentabilidade da despesa pública e para a redução da despesa dos cidadãos, a indústria farmacêutica defende a necessidade de garantir condições que permitam a investigação, o desenvolvimento e a disponibilização de novos tratamentos, o que nem sempre é compatível. A questão é como garantir medicamentos acessíveis sem criar um sistema de preços que desincentive o lançamento de novas terapias ou o investimento em inovação.

A estratégia de Trump coloca, assim, os sistemas europeus perante um problema que não depende apenas das decisões dos governos nacionais. Se as farmacêuticas forem pressionadas a reduzir os preços nos Estados Unidos, mas esses preços forem calculados tendo em conta os valores praticados na Europa, as empresas podem tentar compensar essa redução noutros mercados. Uma das possibilidades será negociar preços mais elevados, outra poderá ser adiar ou limitar a introdução de determinados medicamentos.

Para Portugal, o efeito poderá ser especialmente relevante porque o país participa numa rede de referenciação de preços que não depende apenas de si. O plano de Trump pretende, em última análise, que os consumidores americanos deixem de pagar preços significativamente superiores aos praticados noutros países desenvolvidos. Mas a questão que agora se coloca na Europa é saber quem acabará por pagar essa factura.

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