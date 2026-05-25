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"Mais de 100 mil pessoas foram vítimas" deste acesso ilegal para o qual, suspeita a Judiciária, terá sido usada Inteligência Artificial (IA) para conseguirem aceder “num curto espaço de tempo” à informação. O acesso “foi permitido durante vários dias”, mas a PJ ainda não têm suspeitos identificados.

Quanto às vítimas, “mais de uma centena de milhar”, não há nada que, neste momento possam fazer. Além disso, a PJ não consegue garantir que não tem tido acesso a dados médicos, sendo certo que a dados pessoais tiveram.

“O acesso já foi bloqueado e estão a ser aplicadas medidas de segurança para evitar que se repita”, acrescenta a Judiciária.

O alerta começou a circular nas redes sociais e em grupos de pais durante a manhã desta sexta-feira: um médico estaria alegadamente a aceder, sem justificação aparente, a dados administrativos de várias crianças através do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A mensagem rapidamente se espalhou em plataformas como Instagram, Facebook e grupos de mensagens, levando dezenas de encarregados de educação a consultar o histórico de acessos no portal SNS24, onde vários confirmaram entradas consideradas suspeitas.

O médico cujas credenciais terão sido comprometidas trabalha no Centro de Saúde de Monção, integrado na Unidade Local de Saúde do Alto Minho.

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