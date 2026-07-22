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Os três contratos de maior valor registaram um acréscimo de cerca de 345 mil euros em trabalhos complementares, elevando o custo final das empreitadas em cerca de 28% face ao valor inicialmente adjudicado.

A PJ esclarece que os montantes adicionais resultaram de trabalhos não previstos nos contratos iniciais, legalmente enquadrados no Código dos Contratos Públicos, e rejeita qualquer prática de fracionamento de despesa. A polícia explica ainda que a maioria das adjudicações foi feita por contratação excluída devido a exigências de segurança relacionadas com as suas instalações.

Entre os 17 contratos identificados, dez dizem respeito a intervenções nas instalações da Polícia Judiciária da Guarda, num valor superior a 1,24 milhões de euros, enquanto seis foram adjudicados para obras na Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, num total de cerca de 891 mil euros. O único contrato celebrado para instalações da PJ no Porto ascendeu a cerca de 98 mil euros e destinou-se a trabalhos de reparação e reorganização de espaços para a unidade de perícias informáticas, segundo o Observador.

A maioria das adjudicações foi efetuada através do regime de contratação excluída, que permite consultar apenas uma entidade quando estão em causa exigências de segurança. Em reação às polémicas, Luís Neves afirmou estar a reunir documentação para esclarecer "ponto por ponto" os casos em que é visado, garantindo que responderá às questões levantadas pelas autoridades e pela comunicação social.

A divulgação surge numa altura em que Luís Neves enfrenta um inquérito do Ministério Público relacionado com o caso do atrelado apreendido pela PJ, tendo o ministro afirmado que está a reunir documentação para responder "ponto por ponto" às polémicas que o envolvem.

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