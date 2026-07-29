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Na deslocação à Assembleia da República, os inspetores solicitaram fotografias do gabinete para comparar o estado atual do local com o cenário encontrado depois da ocorrência, segundo revelou a CNN.

A PJ já tinha estado no gabinete na manhã de terça-feira, após ter sido comunicado o ataque. A investigação continua em curso e, para já, as autoridades não afastam qualquer hipótese sobre as circunstâncias ou a autoria dos atos de vandalismo.

Além das diligências realizadas no local, a Polícia Judiciária recolheu registos de impressões digitais e imagens de videovigilância. As autoridades pediram ainda à Assembleia da República informação sobre as entradas e saídas do edifício entre a noite de segunda-feira e a manhã de terça-feira, período em que terá ocorrido o incidente.

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