Os artigos recuperados foram ontem entregues pela PJ e pelo Ministério Público ao Arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho.

Trata-se de um conjunto de ofertas feitas pelos fiéis que visitam o Santuário, cujo desaparecimento foi comunicado à PJ em junho de 2020 pela Arquidiocese de Évora.

Deste conjunto de peças, considerado um “tesouro”, por corresponder às oferendas entregues ao longo dos anos ao Santuário e destinadas à veneranda imagem de Nossa Senhora de Aires, destacam-se dois resplendores, um em prata e outro em ouro, ambos ornamentados com pedras preciosas e com alto valor histórico e patrimonial.

