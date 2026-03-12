Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A investigação, conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, surge após denúncias de que funcionários da casa mortuária recebiam pagamentos de diversas agências funerárias para prepararem os corpos mais rapidamente, permitindo que o levantamento fosse efetuado de forma célere.

Além da casa mortuária, foram realizadas 10 buscas domiciliárias. Durante as operações, que contaram com a presença de um juiz e de um magistrado do Ministério Público, foram apreendidos elementos probatórios considerados relevantes para o inquérito, que agora será analisado pelo DIAP de Lisboa.

A PJ refere que a investigação visa apurar a prática do crime de "recebimento ou oferta indevidos de vantagem", sendo que os elementos recolhidos deverão esclarecer o alcance das alegadas irregularidades.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.