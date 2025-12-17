Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, a operação destinou-se ao cumprimento de mandados de busca relacionados com a eventual prática de “crimes de prevaricação e participação económica em negócio”. Em causa estão procedimentos adotados em processos de contratação pública.

As buscas tiveram como objetivo “a recolha de diversos elementos probatórios relevantes para o esclarecimento dos factos sob investigação”, de acordo com a polícia.

A investigação prossegue, com a análise da prova recolhida, de natureza documental e digital, “com vista ao apuramento integral das eventuais condutas criminosas, do seu alcance e à célere conclusão do inquérito”.

