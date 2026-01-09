Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em causa estão decisões e procedimentos relacionados com alterações a instrumentos de ordenamento do território, que estarão a ser analisados pelas autoridades judiciais para apuramento de eventuais ilegalidades.

Segundo a PJ, as diligências tiveram como objetivo a recolha de elementos probatórios relevantes para o esclarecimento dos factos em investigação. A prova recolhida é maioritariamente de natureza documental e digital.

A Polícia Judiciária adianta que a investigação irá prosseguir com a análise do material apreendido, com vista ao apuramento integral das eventuais condutas criminosas, à determinação do seu alcance e à conclusão célere do inquérito.

Até ao momento, não são conhecidos arguidos nem detenções associadas à operação.

