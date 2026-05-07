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Segundo a Polícia Judiciária, a operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real e teve como objetivo a recolha de elementos de prova ligados a um alegado esquema fraudulento associado à aprovação de veículos em inspeções.

As suspeitas apontam para a existência de um esquema que permitia a aprovação de veículos sem o registo das deficiências detetadas e/ou sem o cumprimento dos procedimentos de inspeção legalmente obrigatórios, mediante a obtenção indevida de vantagens patrimoniais e não patrimoniais entregues pelos clientes.

No decorrer da operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, tendo sido ainda constituídos vários arguidos.

A Polícia Judiciária adianta que, durante as diligências, foram recolhidos “importantes elementos de prova” relacionados com os factos em investigação, bem como uma elevada quantia monetária.

O inquérito é titulado pelo DIAP Regional do Porto e a investigação prossegue com a análise dos elementos probatórios recolhidos, com vista ao apuramento integral das responsabilidades e à conclusão do processo.

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