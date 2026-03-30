Segundo comunicado da PJ, a investigação teve início após uma comunicação da CPCJ de Santarém à Polícia de Segurança Pública. O DIAP de Lisboa acabou por delegar na Polícia Judiciária a condução das diligências destinadas a localizar o bebé e a mãe.

As buscas permitiram, em menos de 24 horas, apurar a localização de ambos na Nazaré.

No decurso da intervenção policial, foram identificados comportamentos considerados negligentes por parte da mãe, incluindo a incapacidade de assegurar cuidados básicos como higiene, alimentação e vestuário, bem como reações agressivas que colocavam em risco a integridade do recém-nascido. Perante esta situação, o bebé foi retirado à mãe e encaminhado para uma instituição da Santa Casa da Misericórdia.

A criança encontra-se agora em segurança, sob a tutela do Tribunal de Família e Menores de Santarém, que acompanhará o processo com vista a garantir o bem-estar e a integridade física do bebé.