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O atrelado e os químicos tinham sido apreendidos no final de 2024, durante o desmantelamento de um dos maiores laboratórios de transformação de cocaína do país, na Lourinhã. O alegado líder da organização criminosa, Armando Caixeirinho, continua em fuga.

De acordo com as investigações divulgadas pela TVI, RTP e Público, a transferência do atrelado para Barcelos poderá ter ocorrido com autorização do então diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, que alegadamente assinou documentos para esse efeito. A PJ afirma que apenas teve conhecimento da localização do reboque há poucos dias, tendo recuperado o veículo e os produtos químicos e participado o caso ao Ministério Público.

O Público acrescenta que os bidões não estavam no interior do atrelado quando este foi recuperado, mas sim armazenados na empresa de João Carvalho. A mesma empresa terá celebrado 17 contratos com a Polícia Judiciária ao longo dos últimos anos, sendo que a maioria não foi divulgada publicamente.

A Polícia Judiciária instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da movimentação dos bens apreendidos e a eventual prática de ilícitos criminais. A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirma ao 24notícias "a existência de um inquérito relacionado com bens apreendidos à ordem do processo designado "Operação Pacoba"", no âmbito da qual a Polícia Judiciária deteve sete suspeitos — quatro cidadãos portugueses, dois colombianos e um marroquino — e apreendeu 1.478 quilos de cocaína, três armas de fogo, elevadas quantias de dinheiro e várias viaturas ligeiras e pesadas.

Até ao momento, nem Luís Neves nem João Carvalho prestaram esclarecimentos públicos sobre o caso.