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Em causa estão suspeitas de crimes de discriminação racial e incitamento ao ódio, relacionadas com declarações proferidas pelo autarca em sede de assembleia municipal, no contexto de políticas de habitação dirigidas à comunidade cigana, avança a CNN Portugal.

Segundo um mandado de busca emitido pelo Ministério Público de Évora, foi ordenada a apreensão de suportes digitais para efeitos de clonagem, incluindo computadores da autarquia. A Polícia Judiciária procura recolher trocas de mensagens e emails de Rui Cristina que possam ter relevância para o processo em investigação.

Entre os elementos sob análise estão também declarações feitas em novembro, numa assembleia municipal, nas quais o presidente da câmara afirmou que não iria gastar dinheiro em habitações destinadas a ciganos.