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De acordo com informações avançadas pela RTP, a madrasta da criança já terá sido detida no âmbito das diligências em curso, embora as autoridades ainda não tenham prestado esclarecimentos detalhados sobre as circunstâncias do caso.

Segundo fonte da GNR de Vila Real, o alerta foi dado pelo pai da criança, que apresentou queixa pelo desaparecimento no posto da Guarda, na freguesia de Friões. A partir desse momento, foram desencadeadas operações de busca no terreno.

As diligências contaram com a colaboração entre a GNR e a Polícia Judiciária de Vila Real, que assumiu a investigação devido à natureza do caso.

Pouco depois do início das buscas, a criança viria a ser localizada já sem vida, tendo o corpo sido encontrado na área do concelho.

A PJ confirmou que está a desenvolver diligências para apurar as circunstâncias da morte, mantendo a investigação em curso. As autoridades não adiantaram, para já, mais detalhes sobre a causa da morte nem sobre o enquadramento dos factos.

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