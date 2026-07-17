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A Direção Nacional da Polícia Judiciária (DNPJ) instaurou um inquérito para investigar a deslocação de uma galera apreendida no âmbito de um processo relacionado com o tráfico de estupefacientes, depois de ter tido conhecimento, no passado dia 14 de julho, de que o veículo tinha sido movimentado e parqueado em Barcelos.

Perante a suspeita, a DNPJ determinou de imediato a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias da alegada movimentação, que poderia confirmar a prática de ilícitos criminais.

Na sequência das diligências realizadas, foi confirmada a informação de que a galera se encontrava estacionada em Barcelos, atracada a um camião da empresa Construbarcelos. O ministro da Administração Interna, Luís Neves, é amigo do proprietário da empresa.

Por se tratar de um bem apreendido, a Polícia Judiciária procedeu à sua remoção e o veículo ficou novamente sob a sua guarda, juntamente com os produtos que transportava. A PJ esclarece, contudo, que essa carga não tem natureza estupefaciente.

As circunstâncias que estiveram na origem da deslocação da galera para Barcelos continuam a ser investigadas no âmbito do inquérito, entretanto comunicado ao Ministério Público.

De recordar que a galera desapareceu das instalações da PJ no Seixal, em 2025, e apareceu o mês passado a mais de 400 quilómetros no concelho de Barcelos.

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