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A PJ confirmou que "tomou conta da ocorrência" e que está a desenvolver diligências através da Unidade Nacional Contraterrorismo. A investigação deverá agora centrar-se na recolha de vestígios, análise dos acessos ao gabinete parlamentar e identificação dos materiais que terão desaparecido.

O caso foi denunciado esta terça-feira pelo líder do Chega, depois de ter encontrado o gabinete com documentos espalhados pelo chão, armários e gavetas abertas e vários objetos fora do lugar.

Nas imagens divulgadas por André Ventura são visíveis dossiers, documentos e jornais espalhados pelo espaço. O deputado afirma que foram retirados documentos e suportes digitais, incluindo duas pens, além de alguns pertences pessoais.

Segundo Ventura, entre a documentação desaparecida estarão ficheiros relacionados com a comissão parlamentar de inquérito a Luís Neves, antigo diretor nacional da Polícia Judiciária, e informação política ligada ao gabinete do primeiro-ministro.

A investigação terá agora de confirmar se houve efetivamente uma entrada ilegítima no gabinete, em que circunstâncias ocorreu e se o material indicado por Ventura estava naquele espaço no momento da alegada intrusão.

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