Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os inquéritos-crime, de acordo com o Diário de Notícias, visam declarações polémicas proferidas por eleitos do Chega em diferentes contextos, incluindo comentários feitos na sequência da morte de Odair Moniz, que foi baleado por um agente da PSP em outubro de 2024 na Amadora, e afirmações sobre "crianças estrangeiras" inscritas em escolas, que teriam sido tornadas públicas com divulgação de nomes.

A PGR argumenta que a imposição de segredo de justiça nos dois casos se justifica pela necessidade de resguardar a investigação criminal em curso pela Polícia Judiciária, permitindo às autoridades recolher provas, ouvir arguidos e testemunhas e apurar responsabilidades sem prejuízo do processo.

Uma das figuras referidas na cobertura mediática é a deputada Rita Matias, cujo caso envolveu a publicação de nomes de crianças alegadamente estrangeiras matriculadas numa escola de Lisboa, numa declaração que suscitou críticas e levantou questões sobre proteção de dados e discriminação.

Os inquéritos foram formalmente instaurados no âmbito de possíveis crimes relacionados com declarações públicas que possam configurar discriminação, incitamento ao ódio ou violação de outros preceitos legais, estando a investigação conduzida sob a direção do Ministério Público com apoio técnico da Polícia Judiciária.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.