A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, participou na operação europeia “STOPOVER 5”, que decorreu entre 2 e 8 de fevereiro nas fronteiras aéreas nacionais, com o objetivo de combater o tráfico de estupefacientes. A operação permitiu a interceção de quantidades significativas de substâncias ilícitas e a realização de várias detenções.

No âmbito da operação, foram apreendidas duas cargas distintas de cocaína, totalizando cerca de 29 quilos. A primeira intervenção resultou na apreensão de 3,3 quilos e na detenção de um suspeito. A segunda, de maior dimensão, culminou na apreensão de 25,8 quilos e na detenção de dois suspeitos.

Relativamente ao haxixe, foram efetuadas duas apreensões: uma de 7,1 quilos e outra de 1 quilo, tendo esta última resultado na detenção de um suspeito.

As autoridades procederam ainda à interceção de 582 gramas de liamba, em contexto de transporte aéreo e encomendas postais, bem como à apreensão de 2.365 gramas de DMT (Ayahuasca), no âmbito do controlo de bagagens e mercadorias.

Segundo a Polícia Judiciária, os resultados obtidos resultam da conjugação de informação de inteligência criminal com a capacidade de intervenção imediata da instituição, destacando que a vigilância permanente constitui um pilar fundamental no desmantelamento de redes de tráfico que tentam utilizar as infraestruturas aeroportuárias nacionais.

As investigações prosseguem sob a tutela das autoridades judiciárias competentes, com vista ao apuramento total das redes de distribuição envolvidas.

