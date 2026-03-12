Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As diligências estão a ser conduzidas por elementos da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária, com o acompanhamento de responsáveis judiciários franceses, e incidem sobre residências de elevado valor associadas aos dois arguidos. Entre os locais alvo de buscas encontra-se uma quinta com cerca de 15 hectares, situada em Vieira do Minho, propriedade de Armando Pereira.

De acordo com o Jornal de Notícias, estas novas buscas estarão relacionadas com factos alegadamente praticados em França e surgem na sequência de diligências realizadas naquele país em novembro do ano passado. Em causa estarão suspeitas de corrupção no setor privado, no âmbito de uma investigação conduzida pelas autoridades francesas e articulada com o processo em Portugal.

Em território nacional, Armando Pereira é um dos principais arguidos da Operação Picoas, lançada em junho de 2023 pelo Ministério Público, que envolveu cerca de 90 buscas e resultou na sua detenção, bem como na de Hernâni Vaz Antunes. Ambos acabaram por sair em liberdade mediante caução, entretanto já extinta.

Citado pelo Jornal de Notícias, o Parquet National Financier (PNF), equivalente francês ao DCIAP, fala na existência de "um vasto sistema de corrupção", envolvendo corrupção privada, fraude organizada e branqueamento de capitais, alegadamente assente numa rede de empresas de fachada usadas para sobrefaturação de serviços. Em Portugal, Armando Pereira está indiciado por 11 crimes, incluindo corrupção ativa e passiva no setor privado, branqueamento de capitais e falsificação de documentos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.