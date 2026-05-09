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A investigação teve origem numa comunicação da Guarda Nacional Republicana (GNR), que alertou a PJ para a existência de uma encomenda suspeita, detetada durante uma ação de fiscalização a um transitário na ilha das Flores, que alegadamente continha produto estupefaciente.

Na sequência das diligências policiais, foi possível identificar e deter em flagrante delito três pessoas, um casal, ambos com 32 anos, e um homem de 35 anos, após a receção da encomenda. No seu interior foram encontrados e apreendidos cerca de 8,3 quilos de haxixe, quantidade que, segundo as autoridades, permitiria a preparação de aproximadamente 42 mil doses individuais.

De acordo com a PJ, esta operação corresponde à maior apreensão de haxixe alguma vez realizada pela polícia no Grupo Ocidental do arquipélago dos Açores.

Os três detidos deverão ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.