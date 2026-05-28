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Quatro detenções ocorreram fora de flagrante delito e uma em flagrante, por posse ilegal de arma. No total, foram ainda constituídos 37 arguidos. A operação mobilizou cerca de 400 inspetores e peritos da PJ, bem como sete magistrados do Ministério Público, no cumprimento de 60 mandados de busca domiciliária e 32 não domiciliárias nas zonas de Lisboa, Mafra, Oeiras e Coimbra.

No centro da investigação estão suspeitas de crimes de prevaricação, participação económica em negócio, peculato, abuso de poderes, burla qualificada, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada, relacionados com procedimentos de ajuste direto e consulta prévia promovidos por autarquias, alegadamente em violação das normas legais e com prejuízo para o erário público.

Entre os detidos encontra-se Duarte Moral, antigo assessor do ex-primeiro-ministro António Costa e atual colaborador na área da comunicação do líder socialista José Luís Carneiro, segundo avançou a CNN Portugal. A investigação incide, nomeadamente, sobre a atividade de uma empresa de comunicação criada em 2021, suspeita de ter beneficiado de adjudicações públicas.

A operação tem como um dos epicentros a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, anteriormente liderada por Miguel Coelho (PS), sendo investigadas adjudicações de serviços por ajuste direto que terão ultrapassado os 800 mil euros entre 2016 e 2022.

Em comunicado, o Partido Socialista confirmou as buscas na sua sede nacional, sublinhando que as diligências dizem respeito à atuação de um trabalhador e não ao partido enquanto instituição. O PS garantiu estar a colaborar com as autoridades “no respeito integral pelos princípios do Estado de direito”.

Os cinco detidos serão presentes ao Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

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