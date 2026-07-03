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Segundo a RTP, a investigação incide sobre contratos celebrados entre a Junta de Freguesia das Avenidas Novas e empresas privadas. A estação televisiva adianta ainda que as buscas dizem respeito a documentos que remontam ao mandato anterior do atual presidente da junta, Daniel Gonçalves da Silva, eleito pela coligação PPD/PSD, CDS-PP e IL.

A RTP refere também que a informação recolhida pelas autoridades estará relacionada com a campanha eleitoral autárquica, bem como com ajustes diretos e avenças. Os inspetores da Polícia Judiciária chegaram às instalações cerca das 9h00 e terão já falado com o presidente da autarquia.

Entretanto, em comunicado, a Junta de Freguesia das Avenidas Novas confirmou a presença de vários elementos da Polícia Judiciária, indicando que a investigação incide, "segundo se consta", sobre diversos processos de anos anteriores.

A autarquia garante que eleitos, trabalhadores e colaboradores estão a disponibilizar às autoridades toda a informação solicitada e a prestar declarações, manifestando ainda a intenção de contribuir para o "apuramento cabal de toda a verdade e de eventuais e alegadas responsabilidades".

A junta informa igualmente que, devido à operação, os serviços de atendimento ao público poderão estar temporariamente condicionados, agradecendo a compreensão dos cidadãos.

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