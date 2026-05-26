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A operação envolve dezenas de diligências noutros locais, incluindo instalações associadas à gestão da empresa e residências de suspeitos, num total que poderá ultrapassar as 50 buscas em curso.

Em causa estão suspeitas de uma fraude de elevada dimensão que abrange alegados factos ocorridos durante diferentes períodos de gestão da empresa municipal, envolvendo tanto a atual como a anterior administração. Os inspetores estão a proceder à recolha de documentação e equipamento informático para análise.

A operação policial prevê ainda a possibilidade de detenções no decurso das diligências, embora até ao momento não tenham sido confirmados nomes ou medidas de coação.

O caso surge na sequência de processos anteriores relacionados com a empresa. Em setembro do ano passado, o ex-presidente do conselho de administração da Águas de Gaia, Miguel Lemos Rodrigues, foi já acusado pelo Ministério Público de vários crimes económicos, incluindo corrupção, alegadamente relacionados com a viciação de regras de contratação pública.

Nesse processo foram também constituídos arguidos empresários e várias entidades coletivas, por crimes como abuso de poder, participação económica em negócio, corrupção ativa e passiva e tráfico de influência.

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