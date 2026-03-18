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Segundo o Diário de Notícias da Madeira, as buscas ocorreram ontem e também esta quarta-feira.

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas confirmou que a PJ realizou diligências nas suas instalações, assim como no Instituto de Mobilidade e Transportes, na terça-feira.

No dia de hoje, a Câmara Municipal de Santa Cruz confirmou uma “investigação em curso da PJ na sequência de uma denúncia” e garantiu estar "a fornecer todas as informações requeridas".

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