Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP) ao 24notícias o cadáver foi localizado num acesso pedonal à Autoestrada n.º 2, tendo o alerta sido dado cerca das 19h40. As autoridades deslocaram-se ao local e isolaram a área.

A Polícia Judiciária (PJ) foi acionada e tomou conta da ocorrência, estando a investigar as circunstâncias em que ocorreu a morte. O corpo foi também examinado por um delegado de saúde.

Fonte da PJ confirmou que se trata de um homem, não sendo ainda conhecidas a identidade da vítima nem as causas do sucedido.