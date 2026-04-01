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De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP) ao 24notícias o cadáver foi localizado num acesso pedonal à Autoestrada n.º 2, tendo o alerta sido dado cerca das 19h40. As autoridades deslocaram-se ao local e isolaram a área.
A Polícia Judiciária (PJ) foi acionada e tomou conta da ocorrência, estando a investigar as circunstâncias em que ocorreu a morte. O corpo foi também examinado por um delegado de saúde.
Fonte da PJ confirmou que se trata de um homem, não sendo ainda conhecidas a identidade da vítima nem as causas do sucedido.
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