Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação, levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira, decorreu na sequência de uma investigação em curso, titulada pelo DIAP do Funchal, e incluiu o cumprimento de vários mandados de busca domiciliária.

Segundo a PJ, o caso está relacionado com uma operação anterior, realizada em outubro do ano passado, durante a qual foram apreendidas várias encomendas postais contendo cerca de 25 quilos de drogas sintéticas. Nessa altura, foram também detidos dois suspeitos, que ficaram em prisão preventiva por decisão judicial.

De acordo com as autoridades, o produto estupefaciente era adquirido online e enviado para a Região Autónoma da Madeira através de correio internacional. Após a receção, os suspeitos procediam à preparação, embalamento, distribuição e venda da droga, obtendo lucros considerados avultados.

Os três detidos foram presentes ao Juízo de Instrução Criminal do Funchal, tendo sido identificados para assegurar o cumprimento dos prazos legais. Deverão ser interrogados em breve para aplicação das respetivas medidas de coação.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.