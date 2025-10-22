Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As detenções, realizadas fora de flagrante delito, resultam de uma investigação que aponta para a divulgação de falsos anúncios de venda de bens e prestação de serviços nas redes sociais, com o objetivo de enganar e obter vantagens patrimoniais ilícitas.

Os detidos têm idades compreendidas entre os 28 e os 56 anos. Um dos suspeitos é inspetor da Polícia Judiciária, encontrando-se de baixa médica prolongada.

Os três indivíduos serão apresentados esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

A Polícia Judiciária continua a investigar o caso no sentido de determinar a dimensão total das burlas praticadas e a possível existência de outros envolvidos no esquema.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.