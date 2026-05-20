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Segundo a Polícia Judiciária, a detenção foi efetuada pela Unidade Nacional Contraterrorismo, no âmbito de uma investigação conduzida pela Secção Central de Combate ao Banditismo, na qual já tinham sido detidos outros dois coautores.

De acordo com os factos investigados, a vítima terá sido abordada em duas ocasiões distintas, tendo sido coagida, privada da liberdade e violentamente agredida, num contexto associado a uma alegada dívida relacionada com o tráfico de produto estupefaciente.

Numa das situações, a vítima terá sido forçada a entrar numa viatura e transportada para um local isolado, onde foi agredida e obrigada a contactar a mãe para solicitar a entrega de dinheiro aos suspeitos.

Dias depois, a vítima terá sido atraída para um encontro com o agora detido, também em Setúbal, acabando por ser levada para outro local, onde voltou a ser agredida e coagida a contactar familiares para obter dinheiro.

A Polícia Judiciária refere que a atuação dos suspeitos revela “especial violência”, forte intimidação, privação da liberdade e elevado potencial de alarme social.

O detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

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