Segundo o comunicado da PJ, a detenção, levada a cabo por inspetores da Diretoria do Norte da PJ, ocorreu no Aeroporto Humberto Delgado, com o apoio de unidades locais e outras entidades presentes no aeroporto. O suspeito foi intercetado enquanto se preparava para abandonar o país.

Esta ação insere-se na sequência de uma operação realizada na semana passada na área do Grande Porto, que resultou na detenção de quatro alegados narcotraficantes ligados a duas redes que utilizavam o porto marítimo de Leixões como porta de entrada de grandes quantidades de cocaína na Europa. As investigações, iniciadas em 2024, já tinham levado à apreensão de mais de 420 quilos de cocaína em contentores de transporte marítimo.

O suspeito, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde lhe serão aplicadas medidas de coação.

