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O suspeito abordou a vítima e, “aproveitando-se da sua vulnerabilidade, encaminhou-a para local ermo, onde a tentou violar, o que só não aconteceu em virtude da resistência da vítima e ao surgimento de transeuntes que a socorreram”, lê-se num comunicado da PJ.

O detido tem 45 anos e foi presente a primeiro interrogatório para a aplicação de medidas de coação. Ficou obrigado a apresentações na polícia criminal três vezes por semana e está proibido de se aproximar da vítima e de se ausentar do país.

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