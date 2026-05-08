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Segundo a Polícia Judiciária, o homem, de 36 anos, terá entrado armado na agência bancária durante a manhã de 14 de abril, depois de ter efetuado várias passagens no exterior do edifício para observar e analisar o local.

No interior da dependência, o suspeito, vestido integralmente de escuro e com um gorro e uma mochila, terá ameaçado funcionários e duas clientes com uma arma. Apesar de ter tentado aceder ao cofre e ao dinheiro do banco, não conseguiu concretizar esse objetivo.

De acordo com a investigação, o homem obrigou um funcionário a efetuar levantamentos da sua conta pessoal e roubou ainda os pertences de um cliente e de uma funcionária, num valor total de milhares de euros.

Após a comunicação dos factos, a Diretoria do Norte da Polícia Judiciária iniciou diligências que permitiram recolher elementos de prova considerados relevantes para identificar e localizar o suspeito, que acabou detido no final do dia de ontem, na zona de Vila Nova de Gaia.

Na sequência da detenção, foi realizada uma busca à residência do arguido, onde foram apreendidos parte dos artigos roubados, a arma utilizada no assalto e outros elementos de prova.

O detido encontra-se em situação irregular em Portugal e será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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